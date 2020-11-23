Кафе закроются раньше, масштабных гуляний не будет: какие ограничения ждут туляков в новогодние праздники

Фото из архива Myslo.

Вопрос с празднованием Нового года сейчас обсуждается в правительстве региона.

– Понятное дело, что масштабных мероприятий на Новый год не будет, — сказал Алексей Дюмин. — И приглашенных звезд не будет. С учетом и экономических наших возможностей в том числе.

Также по словам Алексея Дюмина, в период новогодних праздников придется ограничить и время работы заведений общепита. Напомним, ранее им было разрешено работать до 23.00, однако теперь время работы в новогодние праздники сократят еще на час — до 22.00.

На оперативном совещании у губернатора Тульской области руководитель Роспотребнадзора Александр Ломовцев заявил о необходимости расширения перечня ограничительных мер. По словам губернатора, проект Указа уже готов, документ будет подписан сегодня, 23 ноября.