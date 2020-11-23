В Тульской области растет количество очагов заболевания COVID-19 в образовательных учреждениях
Но по-прежнему основным местом заражения для воспитанников остаются семейные очаги.
Относительно эпидемиологической ситуации, на прошедшей неделе в области зарегистрировано 8058 случаев ОРВИ, это на 6,5% выше порога и практически находится на уровне прошлой недели. Превышение эпидпорога в области сохраняется в разрезе возрастных групп у взрослого населения на 61%.
Зарегистрировано 875 случаев внебольничных пневмоний, что на 27% выше предыдущей недели. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличилась относительно предыдущей недели на 7,5%: 1006 случаев против 936.
По-прежнему заболеваемость ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией сконцентрирована преимущественно в крупных городах, особенно в Туле. Среди заболевших COVID-19 на жителей Тулы приходится 47%, ОРВИ — больше 50%. Среднесуточный прирост заболеваемости коронавирусом составил 0,85% – это на уровне предыдущей недели и ниже среднего уровня по стране.
Увеличилось количество очагов заболевания и инфицирования COVID-19 в образовательных учреждениях. Но по-прежнему основным местом заражения для воспитанников остаются семейные очаги. Школ, закрытых по фактам регистрации COVID-19 среди учеников, в области сегодня нет.
Охват тестирования населения различными методами составляет 337 на 100 тысяч населения в сутки. Всего обследовано 426 тысяч человек, для них проведена 481 тысяча исследований.
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