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С 1 декабря до 15 января в Тульской области запрещены все массовые мероприятия

С 1 декабря до 15 января в Тульской области запрещены все массовые мероприятия

Соответствующий Указ губернатор Тульской области Алексей Дюмин подпишет в самое ближайшее время.

В Тульской области до 15 января запретили все массовые мероприятия. Указ уже подготовлен. Ранее запрет касался лишь мероприятий с числом более 20 человек, сейчас запрет распространяется на все мероприятия и действует с 1 декабря до 15 января.

Также запреты касаются и спортивных мероприятий с участием детей. С каждым ребенком — лишь по одному родителю, зрители не допускаются.

Масштабных мероприятий на Новый год и приглашенных звезд не будет. Не будет работать и Губернский каток.

По словам губернатора Алексея Дюмина, на период новогодних праздников время работы заведений общепита сократится до 22.00.

- Мы понимаем, что есть традиции, менталитет, но к сожалению, мы на час сдвигаем работу таких заведений, — сказал губернатор.

 

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:50 +3
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