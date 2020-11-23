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В Тульской области до 31 декабря продлили режим самоизоляции для граждан 65+

В Тульской области до 31 декабря продлили режим самоизоляции для граждан 65+

Об этом стало известно во время заседания регионального оперштаба.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что Президент России Владимир Путин, а также председатель правительства Михаил Мишустин ранее поручали главам регионов своевременно принимать решения по ограничениям, связанным с борьбой с коронавирусом.

– Нами уже подготовлен указ. Мы продлеваем режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 31 декабря, — заявил Алексей Дюмин.

Напомним, ранее это ограничение действовало до 23 ноября.

Сюжет: Коронавирус
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