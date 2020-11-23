В Туле пытались угнать старенький «Запорожец»

Машину нашли в нескольких сотнях метров от места, где на нее позарился преступник.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в полицию обратился житель одного из домов по ул. Кауля в Туле. Мужчина заявил, что у него пытались угнать автомобиль ЗАЗ-968М. Стоит отметить, что транспортное средство – 1988 года выпуска.

Машину обнаружили неподалеку от дома, который находится в нескольких сотнях метров от того места, где на нее позарился преступник. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия процессуальную проверку и ведут поиски злоумышленника.