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В каких городах Тульской области есть заболевшие ковидом: карта на 16 ноября

В каких городах Тульской области есть заболевшие ковидом: карта на 16 ноября

Публикуем актуальные данные.

По данным регионального оперативного штаба, с 10 по 16 ноября 659 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 12 144 человека.

Общая статистка за всё время такова:

За минувшую неделю зарегистрировано 936 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов, кроме Арсеньевского района.
За прошедшую неделю скончались от коронавируса 13 пациентов. 
 
Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 14 468 случаев заболевания.
 

Детализация по населенным пунктам (фото кликабельно):

 
Сюжет: Коронавирус
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