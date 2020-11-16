В каких городах Тульской области есть заболевшие ковидом: карта на 16 ноября
Публикуем актуальные данные.
По данным регионального оперативного штаба, с 10 по 16 ноября 659 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 12 144 человека.
Общая статистка за всё время такова:
За минувшую неделю зарегистрировано 936 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов, кроме Арсеньевского района.
За прошедшую неделю скончались от коронавируса 13 пациентов.
Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 14 468 случаев заболевания.
Детализация по населенным пунктам (фото кликабельно):
сегодня, в 14:45, 13 868 -4
сегодня, в 13:41, 79 1758 -8
сегодня, в 13:34, 18 3590 -2
сегодня, в 13:33, 11 1588 2
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