В каких городах Тульской области есть заболевшие ковидом: карта на 16 ноября

По данным регионального оперативного штаба, с 10 по 16 ноября 659 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 12 144 человека.

Общая статистка за всё время такова:

За минувшую неделю зарегистрировано 936 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов, кроме Арсеньевского района.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 14 468 случаев заболевания.