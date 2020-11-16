В манеже «Арсенала» снова развернут ковидный госпиталь

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На заседании оперштаба губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что распространение коронавируса накладывается на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

- То количество коек, которые отведены под ковид, должны быть в наличии. Работа скорой, маршрутизация пациентов — всё должно четко работать. При этом не должны обрушиться плановая медпомощь и работа предприятий экономики. Не все регионы пошли по пути привлечения студентов-медиков и студентов педуниверситета.

На прошлой неделе были жалобы на невозможность дозвониться в call-центры. У нас много граждан на амбулаторном лечении. Надо их держать на контроле, обзванивать. И главное — должны быть в доступности лекарства в стационарах и в аптеках.

Я принял решение — в течение 10 дней должен быть развернут госпиталь в манеже «Арсенала».

Напомним, ковидный госпиталь работал в манеже на протяжении нескольких месяцев. В кратчайшие сроки в помещении были созданы условия для размещения 208 коек. В госпитале находились пациенты с легкой и средней степенью тяжести заболевания. За два месяца здесь прошли лечение 507 человек. Последних пациентов выписали 27 июля.