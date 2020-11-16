За неделю в Тульской области 13 пациентов скончались от коронавируса
Об этом сообщил региональный оперштаб.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 13 пациентов. Это жители Тулы, Алексина, Новомосковска, Ясногорска и жительница Московской области, которая проходила лечение в одной из больниц региона.
Возраст пациентов – от 49 до 82 лет. У всех в анамнезе – хронические заболевания.
Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения – 453 человека.
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