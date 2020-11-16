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В Тульской области разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку

В Тульской области разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку

Она ушла из дома накануне ночью и не вернулась.

В Тульской области разыскивают пропавшую 13-летнюю Елену Савину. Сообщается, что девочка ушла из дома в д. Любички Заокского района накануне ночью и не вернулась. К ее поискам подключились волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 160 см, нормального телосложения, зеленые глаза, рыжие волосы, вьющиеся до плеч.

Одежда: серебристое пальто-пуховик до колен, синие джинсы, белые кроссовки.

Знаете, где находится Елена Савина? Сообщайте по телефонам 02, 102 или 8 (800)700−54−52.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:20 +2
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