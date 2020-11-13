В Туле выбрали автора рисунков для нового городского путеводителя

Работа Светланы Фоминой

В Туле завершилось открытое голосование по выбору автора рисунков для городского путеводителя. Оно проходило на туристическом портале VisitTula.

Всем участникам было предложено нарисовать одну из визитных карточек оружейной столицы – Музей оружия. На суд жюри было представлено 28 иллюстраций, из которых были выбраны пять лучших.

Первое место заняла Светлана Фомина – она набрала 196 голосов. На втором оказалась Мария Бурова (173 голоса), на третьем – Александра Каширова (151 голос). Также в пятёрку лучших вошли Надежда Веретенникова и Лидия Христевич (127 и 113 соответственно).

Светлана Фомина – Я всю жизнь живу в Туле, и так получилось, что мне довелось много и разнообразно рисовать наш город для разных проектов, в основном в связи с упаковкой пастилы и пряников. Идея с путеводителем была в моей жизни несколько лет назад, но тогда она не была реализована. Надеюсь, сейчас всё получится! – рассказала Светлана Фомина.

Теперь победительница под руководством представителей Международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс» будет отрисовывать объекты путеводителя. Планируется, что итоговая презентация состоится к концу года.