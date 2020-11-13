Дубенская администрация хочет купить кроссовер почти за 2 млн рублей

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Администрация Дубенского района планирует приобрести для своих нужд новенький автомобиль Mitsubishi Outlander. По предварительным данным, машина будет использоваться в качестве служебного транспорта для главы администрации Кирилла Гузова.

Согласно заявке, размещённой на официальном портале госзакупок, чиновники готовы заплатить 1 млн 895 тысяч рублей за чёрный полноприводный кроссовер с двухлитровым двигателем и автоматической трансмиссией. Аукцион состоится 24 ноября.