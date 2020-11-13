Алексей Дюмин указал на недопустимость сбоев в оказании медицинской помощи

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава региона отметил, что в регион закупил достаточное количество средств индивидуальной защиты, оборудования и лекарств. Привлечены к работе медики из других регионов и студенты медуниверситета, вводятся новые алгоритмы оказания медицинской помощи.

Алексей Дюмин обратил внимание участников совещания на большое количество обращений от жителей, связанных со сбоями в работе учреждений здравоохранения. Люди жалуются, что не могут дозвониться на горячую линию минздрава и в поликлиники, долго ждут врача и результата теста на коронавирус, пишут об очередях в поликлиниках и отсутствии лекарств в аптеках.

– Я понимаю, какая нагрузка сейчас легла на минздрав, Росздравнадзор, Роспотребназор. Но это не оправдание и не подвиг. Это ваша работа. И важно, чтобы бравые отчеты руководителей профильных ведомств совпадали с реальностью! Каждый день я читаю обращения от жителей. И они справедливо возмущаются, когда слышат от чиновников одно, а на деле всё по-другому. Это недопустимо! Речь – о жизни и здоровье людей! – подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор потребовал в максимально короткие сроки устранить все сбои, возникающие в системе оказания медицинской помощи.