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В Тульской области снова вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

В Тульской области снова вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Губернатор внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тульской области с 27 октября по 9 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Исключения — обращение за экстренной помощью, следования к месту работы, посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных и вынос мусора.

Работодателям необходимо перевести работников в возрасте старше 65 лет на дистанционный режим работы, предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или оформить в установленном порядке листок нетрудоспособности (за исключением категорий, отмеченных в новой редакции указа).

Кроме того, приостановлена деятельность полустационарных отделений соцобслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Подробнее с указом можно ознакомиться здесь.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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