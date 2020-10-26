В Тульской области снова вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тульской области с 27 октября по 9 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Исключения — обращение за экстренной помощью, следования к месту работы, посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных и вынос мусора.

Работодателям необходимо перевести работников в возрасте старше 65 лет на дистанционный режим работы, предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или оформить в установленном порядке листок нетрудоспособности (за исключением категорий, отмеченных в новой редакции указа).

Кроме того, приостановлена деятельность полустационарных отделений соцобслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Подробнее с указом можно ознакомиться здесь.