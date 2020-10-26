Коронавирусные ограничения: каникулы для школьников, дистант для мединститута ТулГУ, удаленка для сотрудников
Губернатор внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Всем школам региона необходимо установить каникулы с 26 октября по 6 ноября.
Кроме того, по рекомендации Министерства здравоохранения РФ в целях бесперебойного оказания медицинской помощи на дистанционное обучение переводятся студенты 3 — 6 курсов и ординаторы медицинского института ТулГУ.
С 29 октября работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% офисных сотрудников (за исключением организаций, определенных указом).
Подробнее с указом можно ознакомиться здесь.
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