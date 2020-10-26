Фото из архива Myslo.
В Тульской области установили ограничения для концертов, спектаклей и спортивных мероприятий
Губернатор внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Также с 27 октября при проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов зал может быть заполнен не более чем на 30%.
На спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% болельщиков.
Подробнее с указом можно ознакомиться здесь.
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