В Тульской области установили ограничения для концертов, спектаклей и спортивных мероприятий

Фото из архива Myslo.

Губернатор внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Также с 27 октября при проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов зал может быть заполнен не более чем на 30%.

На спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% болельщиков.

Подробнее с указом можно ознакомиться здесь.