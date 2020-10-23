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Динамика распространения коронавируса в Тульской области: актуальные графики
Фото из архива Myslo.

Динамика распространения коронавируса в Тульской области: актуальные графики

В регионе с начала октября число заболевших COVID-19 стабильно идет на повышение.

В Тульской области за минувшие сутки зарегистрировано 89 случаев коронавируса. Отметим, что регион вернулся к июньским показателям по числу заразившихся.

С начала октября в Тульской области растет количество заболевших. На данный момент 89 — пиковый показатель в этом месяце.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса. По количеству зараженных мы на 4 месте в мире.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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