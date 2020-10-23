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Тулячка погибла в ДТП: девушку сбили сразу две машины
фото: УГИБДД России по Тульской области

Тулячка погибла в ДТП: девушку сбили сразу две машины

Авария произошла вчера на Орловском шоссе.

Вчера на Орловском шоссе в Туле произошло ДТП, сообщает региональная автоинспекция.

В 18.00 19-летний водитель автомобиля Skoda Felicia сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

После столкновения потерпевшая попала под колеса машины Opel Astra, за рулем которой был 46-летний мужчина.

В результате аварии девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм. 

 

 

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:13 +1
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ДТПаварияУГИБДД УМВД России по Тульской областиОрловское шоссе

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