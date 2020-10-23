фото: УГИБДД России по Тульской области
Тулячка погибла в ДТП: девушку сбили сразу две машины
Авария произошла вчера на Орловском шоссе.
Вчера на Орловском шоссе в Туле произошло ДТП, сообщает региональная автоинспекция.
В 18.00 19-летний водитель автомобиля Skoda Felicia сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
После столкновения потерпевшая попала под колеса машины Opel Astra, за рулем которой был 46-летний мужчина.
В результате аварии девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Другие статьи по темам