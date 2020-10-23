ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц на 15%

Основной прирост зафиксирован по накопительным счетам и инвестиционным продуктам, доля которых суммарно превысила в портфеле классические депозиты.



По состоянию на 1 октября на основные сберегательные продукты ВТБ (вклады, накопительные и текущие счета и т. д. ) пришлось 4,5 трлн рублей привлеченных средств, рост с начала года составил более 4%. Самую высокую динамику продемонстрировал портфель накопительных счетов: по итогам сентября их объем вырос к началу года на 81% и впервые превысил 1 трлн рублей.



Портфель вкладов физлиц в ВТБ по результатам 9 месяцев превышает 2,5 трлн рублей. Ранее этой осенью ВТБ запустил несколько новых депозитов в своей продуктовой линейке.

Клиентам банка стали доступны вклады «Надежная основа» со ставкой до 5% и «История успеха» — до 5,5% (все ставки указаны с учетом подключаемой опции «Сбережение»)

Портфель средств, размещенных в инвестиционные продукты, увеличился на 59% и превысил 1,6 трлн рублей. Портфель договоров страхования жизни вырос на 40%, объем договоров доверительного управления ценными бумагами — на 38%. На треть возросла сумма вложений клиентов банка в паевые инвестиционные фонды.



В Тульской области портфель привлеченных средств физических лиц банка на 1 октября превысил 60 млрд рублей (+22% с начала года). Основными драйверами стали инвестиционные продукты, показав прирост на 75%. Опережающую динамику также продемонстрировали продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни (+ 39%). Портфель средств негосударственного пенсионного обеспечения вырос в 3,5 раза.



Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников: