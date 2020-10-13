В Туле по Восточному обводу запустили новый автобусный маршрут

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 13 октября в Туле запущен новый автобусный маршрут — № 7. Его разработала администрация города в связи с вводом в эксплуатацию второй очереди Восточного обвода.

Схема движения автобусного маршрута № 7 «Завод РТИ — завод Мелодия»: завод РТИ — ул. Оружейная — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Рязанская — Восточный обвод — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова (ул. Театральный переулок) — ул. Н. Островского — завод «Мелодия».



Режим работы — с 6.00 до 23.13 ежедневно. Средний интервал движения — 20 минут. На начальном этапе работать на маршруте будут пять автобусов среднего класса.



С ростом пассажиропотока администрация города планирует увеличить количество работающего транспорта на данном маршруте. Это позволит сократить средний интервал движения с 20 до 10 минут в часы пик.



Актуальное расписание движения можно посмотреть на сайте администрации, а также на остановочных пунктах, входящих в схему движения данного маршрута.