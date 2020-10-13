В Туле собирают на новом месте столетнюю водоразборную будку

Фото из группы ВКонтакте "Тула ушедшего века".

Активисты спасают последнюю водоразборную будку. О текущем процессе они рассказали на страничке ВКонтакте «Тула ушедшего века».

- Еще вчера здесь был голый цоколь, а сегодня будка начала обретать знакомые очертания. Бревна, косяки и окна складывались как пазлы в детской игре под постукивания топора и молотка. Несомненным плюсом нашей затеи с переносом будки явилось то, что бревна сруба были подвергнуты санации, словно зубы пациента в кабинете дотошного дантиста! Самое длинное бревно первого венца оказалось гнилым, и теперь наша будка опирается на прочное сухое сосновое бревно у основания сруба, — пишет туляк Михаил Тенцер.

Сообщается, что волонтеры также заменяют некоторые другие элементы будки, пострадавшие от времени. Но 90−95% материала осталось родным, включая даже металлические скобы.