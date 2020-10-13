новости
новости
Регистрация
В Туле собирают на новом месте столетнюю водоразборную будку
Фото из группы ВКонтакте "Тула ушедшего века".

В Туле собирают на новом месте столетнюю водоразборную будку

Домик перенесли с улицы Староникитской на территорию краеведческого музея.

Активисты спасают последнюю водоразборную будку. О текущем процессе они рассказали на страничке ВКонтакте «Тула ушедшего века».

- Еще вчера здесь был голый цоколь, а сегодня будка начала обретать знакомые очертания. Бревна, косяки и окна складывались как пазлы в детской игре под постукивания топора и молотка. Несомненным плюсом нашей затеи с переносом будки явилось то, что бревна сруба были подвергнуты санации, словно зубы пациента в кабинете дотошного дантиста! Самое длинное бревно первого венца оказалось гнилым, и теперь наша будка опирается на прочное сухое сосновое бревно у основания сруба, — пишет туляк Михаил Тенцер.

Сообщается, что волонтеры также заменяют некоторые другие элементы будки, пострадавшие от времени. Но 90−95% материала осталось родным, включая даже металлические скобы.

Напомним, ранее было принято решение о переносе сооружения, построенного в конце позапрошлого века, во двор краеведческого музея. Как жители города могут помочь в спасении водоразборной будки, читайте здесь.

 

Галерея
В Туле собирают на новом месте столетнюю водоразборную будку, Фото: 1
В Туле собирают на новом месте столетнюю водоразборную будку, Фото: 2
В Туле собирают на новом месте столетнюю водоразборную будку, Фото: 3
В Туле собирают на новом месте столетнюю водоразборную будку, Фото: 4
В Туле собирают на новом месте столетнюю водоразборную будку, Фото: 5
В Туле собирают на новом месте столетнюю водоразборную будку, Фото: 6
В Туле собирают на новом месте столетнюю водоразборную будку, Фото: 7
В Туле собирают на новом месте столетнюю водоразборную будку, Фото: 8
В Туле собирают на новом месте столетнюю водоразборную будку, Фото: 9
показать все фотографии
Сюжет: Спасение последней водоразборной будки
В Туле при переносе столетней водоразборной будки нашли старинный жетон
Жизнь Тулы и области
В Туле при переносе столетней водоразборной будки нашли старинный жетон
31 августа, в 13:15, 29 8959 4
В Туле спасают старинную водоразборную будку: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
В Туле спасают старинную водоразборную будку: фоторепортаж
16 августа, в 15:45, 73 8178 8
В Туле ищут волонтеров для переноса старинной водоразборной будки
Жизнь Тулы и области
В Туле ищут волонтеров для переноса старинной водоразборной будки
11 августа, в 20:02, 45 6116 5
В центре Тулы нашли место для переноса последней водоразборной будки
Жизнь Тулы и области
В центре Тулы нашли место для переноса последней водоразборной будки
19 июня 2020, в 15:28, 40 2173 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:21 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
водоразборная будкаперенос водоразборной будки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская «Металлика» вернула работникам долг в 2,6 млн рублей
Тульская «Металлика» вернула работникам долг в 2,6 млн рублей
В Туле по Восточному обводу запустили новый автобусный маршрут
В Туле по Восточному обводу запустили новый автобусный маршрут
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.