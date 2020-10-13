Администрация Центрального округа Тулы закупит флагов на 67 тысяч рублей

Деньги на флаги РФ выделены из городского бюджета.

В Туле проводится электронный аукцион на право заключения контракта на поставку флагов Российской Федерации для главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Четыре флага РФ обойдутся городскому бюджету в 67 тысяч 200 рублей.

Аукцион завершится 15 октября, после чего победитель закупки должен будет доставить флаги в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

Согласно техническому заданию закупки, флаги должны быть размером 6 на 9 м, сделаны из флажной сетки, а слева к полотнищу флага с подгибом должна быть пришита специальная (особо прочная) флажная лента белого цвета.

Кроме этого, флаг РФ должен выдерживать сильные ветровые нагрузки, быть устойчив к выгоранию, выцветанию и усадке.