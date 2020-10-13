В Туле открыли движение по второй ветке Восточного обвода: видео

В Туле официально открыли движение по второй ветке Восточного обвода. Первыми по новой дороге на автомобиле «УАЗ Патриот» проехали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Напомним, протяженность нового участка — 1,9 км, ширина — 9 м. Из средств федерального бюджета на строительство обвода выделено 150 млн рублей. Общая же стоимость проекта составляет 793 млн рублей. За счет этих средств построен мост через Упу и путепровод через железную дорогу, а также две новые полосы движения.

Также открыто движение для пешеходов по построенному надземному переходу из алюминия. Длина пролетного строения 40 м, ширина прохожей части 3 м.

Пролетное строение и каркасы лестничных сходов изготовлены из алюминиевых сплавов. При строительстве моста также применены алюминиевые облицовочные панели и системы остекления из алюминиевого профиля.