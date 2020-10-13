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В Туле открыли движение по второй ветке Восточного обвода: видео

В Туле открыли движение по второй ветке Восточного обвода: видео

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В Туле официально открыли движение по второй ветке Восточного обвода. Первыми по новой дороге на автомобиле «УАЗ Патриот» проехали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Напомним, протяженность нового участка — 1,9 км, ширина — 9 м. Из средств федерального бюджета на строительство обвода выделено 150 млн рублей. Общая же стоимость проекта составляет 793 млн рублей. За счет этих средств построен мост через Упу и путепровод через железную дорогу, а также две новые полосы движения.

Также открыто движение для пешеходов по построенному надземному переходу из алюминия. Длина пролетного строения 40 м, ширина прохожей части 3 м.

Пролетное строение и каркасы лестничных сходов изготовлены из алюминиевых сплавов. При строительстве моста также применены алюминиевые облицовочные панели и системы остекления из алюминиевого профиля.

Подробный репортаж с открытия Восточного обвода читайте позже на Myslo.

Галерея
В Туле открыли движение по второй ветке Восточного обвода, Фото: 1
В Туле открыли движение по второй ветке Восточного обвода, Фото: 2
В Туле открыли движение по второй ветке Восточного обвода, Фото: 3
В Туле открыли движение по второй ветке Восточного обвода, Фото: 4
В Туле открыли движение по второй ветке Восточного обвода, Фото: 5
В Туле открыли движение по второй ветке Восточного обвода, Фото: 6
В Туле открыли движение по второй ветке Восточного обвода, Фото: 7
В Туле открыли движение по второй ветке Восточного обвода, Фото: 8
В Туле открыли движение по второй ветке Восточного обвода, Фото: 9
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Фотографы: Дмитрий Дзюбин, Алексей Пирязев
сегодня, в 13:52 +20
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