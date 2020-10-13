Фото из архива Myslo.

Скончались два пациента с COVID-19.

В Тульской области за сутки 60 случаев коронавируса, выздоровели 44 человека, умерли двое. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За весь период COVID-19 заразились 10 762 жителя, 9 677 выздоровели, 393 скончались.

За сутки в России выявлено 13 868 случаев коронавируса в 85 регионах. Ситуация по регионам такова: