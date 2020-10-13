Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки 60 случаев коронавируса
Скончались два пациента с COVID-19.
В Тульской области за сутки 60 случаев коронавируса, выздоровели 44 человека, умерли двое. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
За весь период COVID-19 заразились 10 762 жителя, 9 677 выздоровели, 393 скончались.
За сутки в России выявлено 13 868 случаев коронавируса в 85 регионах. Ситуация по регионам такова:
сегодня, в 11:38, 14 1823 0
сегодня, в 09:08, 34 5040 4
вчера, в 18:26, 103 9171 1
вчера, в 12:18, 12 5135 -1
Другие статьи по темам
Место