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В Тульской области за сутки 60 случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки 60 случаев коронавируса

Скончались два пациента с COVID-19.

В Тульской области за сутки 60 случаев коронавируса, выздоровели 44 человека, умерли двое. Об этом сообщает федеральный оперштаб. 

За весь период COVID-19 заразились 10 762 жителя, 9 677 выздоровели, 393 скончались.

За сутки в России выявлено 13 868 случаев коронавируса в 85 регионах. Ситуация по регионам такова:

Сюжет: Коронавирус
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