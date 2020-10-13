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В Богородицке разгромили местное кладбище

В Богородицке разгромили местное кладбище

Повреждены как минимум десять надгробий.

В Богородицке Тульской области вандалы разгромили местное кладбище. ЧП произошло еще на прошлой неделе, видеозаписи очевидцы разместили в группе «Свобода слова Богородицк». В комментариях жители высказывают предположения, что это сделали подростки.

 

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали Myslo, что в МОМВД России «Богородицкий» сообщение о происшествии зарегистрировано в установленном законом порядке. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение деталей случившегося.

UPD. Добавлен комментарий полиции.

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