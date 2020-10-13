Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Урал»
Игра 11-го тура РПЛ состоится 18 октября в 14.00 в Туле.
Кассы Центрального стадиона «Арсенал» будут работать с 13 по 17 октября с 13.00 до 19.00. Также билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте тульского клуба.
Обратите внимание, что в день матча, 18 октября, билеты в кассах продавать не будут.
На трибунах болельщики обязаны находиться в масках и перчатках во время всего матча. Зрителей разместят с учетом требований социальной дистанции.
Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Туляков просят прийти на стадион заранее.
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