Тульская область вернулась к июльским показателям по COVID-19: за сутки в регионе 43 случая

В Тульской области за сутки 43 случая коронавируса, 17 человек выздоровели, двое скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Последний раз число заражений COVID-19 превышало отметку 40 в конце июля — с того времени в регионе ситуация с пандемией стабильно шла на спад.

Ситуация за сутки по российским регионам такова: