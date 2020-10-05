Тульская область вернулась к июльским показателям по COVID-19: за сутки в регионе 43 случая
Скончались два человека.
В Тульской области за сутки 43 случая коронавируса, 17 человек выздоровели, двое скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Последний раз число заражений COVID-19 превышало отметку 40 в конце июля — с того времени в регионе ситуация с пандемией стабильно шла на спад.
Ситуация за сутки по российским регионам такова:
сегодня, в 11:55, 0 0 0
сегодня, в 11:07, 5 377 0
вчера, в 11:07, 82 4327 -2
3 октября, в 11:06, 30 2893 -5
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