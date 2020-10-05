За неделю коронавирусом заразились 254 жителя Тульской области

С 29 сентября по 5 октября в регионе зарегистрировано 254 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 21 района и городского округа. Все заболевшие своевременно изолированы. Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Каменском, Суворовском, Тепло-Огаревском районах и рабочем поселке Новогуровский.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 10 347 случаев заболевания.

Также сообщается, что 257 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 9347 человек.