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АО «ТНС энерго Тула» вошло в топ-20 рейтинга информационной доступности энергосбытовых компаний

АО «ТНС энерго Тула» вошло в топ-20 рейтинга информационной доступности энергосбытовых компаний

АО «ТНС энерго Тула» заняло в рейтинге 18-е место.

В исследовании, проведенном агентством «Энергоньюс Медиа», участ-вовали 68 крупнейших компаний России. Эксперты ставили перед собой за-дачу ответить на вопросы: какие компании в условиях пандемии оказались способны обеспечить для своих клиентов лучшую информационную доступ-ность, какими способами и средствами они достигали результатов.

Деятельность гарантирующих поставщиков оценивали по шести параметрам:

  • корректность работы программы управления веб-содержимым корпоративного сайта;
  • частота обновления новостной информации корпоративного сайта;
  • вовлечение клиентов в пользование корпоративным сайтом;
  • востребованность мобильных приложений;
  • вовлечение клиентов в использование корпоративных социальных сетей;
  • наличие/отсутствие мобильной версии корпоративного сайта.

Также в топ-20 рейтинга информационной доступности энергосбытовых компаний попали дочерние организации ГК «ТНС энерго»: ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Тула».

Высокая экспертная оценка работы дочерних организаций ГК «ТНС энерго» доказывает, что компаниям удалось сделать сайты средством эффективной коммуникации с клиентами, а выбранный путь поступательного развития мобильных сервисов и активная работа в социальных сетях — правильный.

Справка о компании

АО «ТНС энерго Тула» —гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей Тулы и Тульской области, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более 707 тыс. физических и 16,6 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2019 году составил 5,5 млрд кВт*ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.

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