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В дома микрорайона Северная Мыза частично вернули газ

В дома микрорайона Северная Мыза частично вернули газ

Дома были отключены от него из-за реконструкции газопровода.

Жители микрорайона Северная Мыза сообщают о частичном подключении домов к газоснабжению. В частности, голубое топливо вернули в дома №3 и №3 корп. 1 по ул. Бульвар Победы. 

Напомним, из-за реконструкции газопровода дома в микрорайоне были отключены от газа 28 сентября. Первоначально жителям заявлялось, что работы продлятся до 2 октября, но вчера их уведомили, что отключение продлено до понедельника, 5 октября.

В «Газпром Газораспределение Тула» пояснили, что специалисты компании приступили к регламентным работам по подаче газа и настройке оборудования на рабочий режим в деревнях Петрово и Китаевка, поселке Петровский и микрорайоне «Северная Мыза». Для обеспечения безопасного и безаварийного газоснабжения проводят продувку газопровода.

Согласно плану организации по производству безопасных работ, пуск газа в микрорайон «Северная Мыза» будет полностью завершен 5 октября.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:35 +2
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