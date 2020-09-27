В Туле микрорайон Северная Мыза отключат от газа на целую неделю

В редакцию портала Myslo пришло письмо от читателей:

«Здравствуйте, в микрорайоне Северная Мыза отключают газ на целую неделю, это противозаконно. Согласно Приложению № 1 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 „«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» допустимая продолжительность перерыва газоснабжения — не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца.

За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15% размера платы, определенного за такой расчетный период.

Отключают не только наш микрорайон, но и многие другие. Максимум по закону могут отключить на 24 часа.

О том, что отключают, газовые службы нас не оповестили, хотя обязаны были предупредить в соответствии с законом за 20-40 дней».

Myslo запросил комментарий пресс-службы «Тулагоргаза». Вот что нам ответили:

– Временная приостановка газоснабжения в связи с ремонтными работами на газораспределительной станции не противоречит законодательству. Нормы Постановлений Правительства РФ №354 и 410 при отключении распределительных сетей не применяются.

Отдельно там отметили, что «отопительный сезон ещё не стартовал, ремонтные работы допускаются с временной приостановкой. К тому же они в том числе и направлены на улучшение газоснабжения во время сезона максимальных нагрузок — в холодный период времени».