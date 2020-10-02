новости
новости
Регистрация
Подключение газа в Северной Мызе снова перенесено

Подключение газа в Северной Мызе снова перенесено

Теперь жителям придется обходиться без голубого топлива до понедельника.

В редакцию Myslo обратились жители микрорайона «Северная Мыза», сообщившие, что из-за реконструкции газопровода они остаются без газа на более длительный срок, чем им было заявлено:

– Отключение продлено до понедельника, 5 октября. Информация подтверждена руководством АО «Газпром газораспределение Тула». Нас волнует эта ситуация и тревожит, ведь, возможно, что и в понедельник будет заявлено о продлении отключения газа на неопределенный срок, – сообщили взволнованные жители микрорайона.

Мы обратились в «Газпром Газораспределение Тула» за комментарием и получили следующий ответ:

– Специалисты компании «Газпром газораспределение Тула» приступили к регламентным работам по подаче газа и настройке оборудования на рабочий режим в деревнях Петрово и Китаевка, поселке Петровский и микрорайоне «Северная Мыза». Для обеспечения безопасного и безаварийного газоснабжения проводят продувку газопровода. Согласно плану организации по производству безопасных работ, пуск газа в микрорайон «Северная Мыза» будет полностью завершен 5.10.2020 года.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:14 0
Другие статьи по темам
Прочее
ГазТулаотключениегазпромСеверная Мыза

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За полгода туляки заплатили «коронавирусных» штрафов на 23 миллиона рублей
За полгода туляки заплатили «коронавирусных» штрафов на 23 миллиона рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.