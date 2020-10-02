Подключение газа в Северной Мызе снова перенесено

Теперь жителям придется обходиться без голубого топлива до понедельника.

В редакцию Myslo обратились жители микрорайона «Северная Мыза», сообщившие, что из-за реконструкции газопровода они остаются без газа на более длительный срок, чем им было заявлено:

– Отключение продлено до понедельника, 5 октября. Информация подтверждена руководством АО «Газпром газораспределение Тула». Нас волнует эта ситуация и тревожит, ведь, возможно, что и в понедельник будет заявлено о продлении отключения газа на неопределенный срок, – сообщили взволнованные жители микрорайона.

Мы обратились в «Газпром Газораспределение Тула» за комментарием и получили следующий ответ:

– Специалисты компании «Газпром газораспределение Тула» приступили к регламентным работам по подаче газа и настройке оборудования на рабочий режим в деревнях Петрово и Китаевка, поселке Петровский и микрорайоне «Северная Мыза». Для обеспечения безопасного и безаварийного газоснабжения проводят продувку газопровода. Согласно плану организации по производству безопасных работ, пуск газа в микрорайон «Северная Мыза» будет полностью завершен 5.10.2020 года.