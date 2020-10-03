В хинкальной в Новомосковске не соблюдали меры профилактики COVID-19

При проведении мониторинга соблюдения мер профилактики COVID-19 в Хинкальной на ул. Первомайской в Новомосковске сотрудники местного отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области выявили нарушения действующего законодательства РФ.

В частности:

при обслуживании посетителей с использованием фаянсовой, стеклянной посуды, а также приборов многоразового использования не соблюдается режим мытья и дезинфекции посуды, инструкция по дезинфекции посуды не предоставлена;

не представлены личные медицинские книжки персонала, допущенного к обслуживанию посетителей, приготовлению блюд и мытью посуды;

сведения о проведении термометрии сотрудникам отсутствуют;

помещение кухни, технологическое оборудование, рабочие столы не содержится в чистоте;

отсутствуют сведения о проведении дезинфекции и не предусмотрен график проведения уборок; отсутствует запас средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

По результатам проведенного мониторинга на индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности по ч. 2 статьи 6.3, направленный для рассмотрения в суд. Постановлением суда деятельность Хинкальной, расположенной по адресу Новомосковск, ул. Первомайская, д. 77-д, приостановлена на 30 суток.