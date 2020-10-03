«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство

Нахождение в «ЛаунжZONA» абсолютно бесплатно! Здесь можно проводить время с друзьями, играть в настольные игры, участвовать в квизах и мастер-классах.

На территории «Центра неформального образования и психологической помощи молодежи «Шанс» начало работать новое пространство «ЛаунжZONA».

«ЛаунжZONA» — это уникальное пространство для для детей, подростков и молодёжи в Туле, где вы можете проводить время с друзьями, играть в настольные и сюжетно-ролевые игры, участвовать в квизах и мастер-классах.

А для тех, кто хочет в спокойной обстановке почитать любимую книгу или сделать домашнее задание предусмотрены:

удобные пуфы;

бесплатный Wi-Fi;

доступ в ноутбук;

Также, во время посещения «ЛаунжZONA» доступны настольный теннис и большой экран для просмотра фильмов;

Время посещения: 11:00 — 17:00.

Адрес: Тула, ул. Галкина, 31 а.

Нахождение в «ЛаунжZONA» является абсолютно бесплатным! Приходи и окунись в атмосферу тепла и уюта.