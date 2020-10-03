«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство
Нахождение в «ЛаунжZONA» абсолютно бесплатно! Здесь можно проводить время с друзьями, играть в настольные игры, участвовать в квизах и мастер-классах.
На территории «Центра неформального образования и психологической помощи молодежи «Шанс» начало работать новое пространство «ЛаунжZONA».
«ЛаунжZONA» — это уникальное пространство для для детей, подростков и молодёжи в Туле, где вы можете проводить время с друзьями, играть в настольные и сюжетно-ролевые игры, участвовать в квизах и мастер-классах.
А для тех, кто хочет в спокойной обстановке почитать любимую книгу или сделать домашнее задание предусмотрены:
- удобные пуфы;
- бесплатный Wi-Fi;
- доступ в ноутбук;
Также, во время посещения «ЛаунжZONA» доступны настольный теннис и большой экран для просмотра фильмов;
Время посещения: 11:00 — 17:00.
Адрес: Тула, ул. Галкина, 31 а.
Нахождение в «ЛаунжZONA» является абсолютно бесплатным! Приходи и окунись в атмосферу тепла и уюта.