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«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство

«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство

Нахождение в «ЛаунжZONA» абсолютно бесплатно! Здесь можно проводить время с друзьями, играть в настольные игры, участвовать в квизах и мастер-классах.

На территории «Центра неформального образования и психологической помощи молодежи «Шанс» начало работать новое пространство «ЛаунжZONA».

«ЛаунжZONA» — это уникальное пространство для для детей, подростков и молодёжи в Туле, где вы можете проводить время с друзьями, играть в настольные и сюжетно-ролевые игры, участвовать в квизах и мастер-классах.

А для тех, кто хочет в спокойной обстановке почитать любимую книгу или сделать домашнее задание предусмотрены:

  • удобные пуфы;
  • бесплатный Wi-Fi;
  • доступ в ноутбук;

Также, во время посещения «ЛаунжZONA» доступны настольный теннис и большой экран для просмотра фильмов;

Время посещения: 11:00 — 17:00.

Адрес: Тула, ул. Галкина, 31 а.

Нахождение в «ЛаунжZONA» является абсолютно бесплатным! Приходи и окунись в атмосферу тепла и уюта.

Галерея
«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство, Фото: 1
«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство, Фото: 2
«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство, Фото: 3
«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство, Фото: 4
«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство, Фото: 5
«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство, Фото: 6
«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство, Фото: 7
«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство, Фото: 8
«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство, Фото: 9
«ЛаунжZONA»: в Туле открылось новое молодежное пространство, Фото: 10
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:32 +2
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