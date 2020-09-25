Где лучше всего посмотреть фейерверк в День города
Тула с размахом отпразднует свое 874-летие.
26 сентября, в День города, в 22.00 туляков ожидает фейерверк. Он начнется сразу после концерта на площади Ленина.
Как сообщает администрация Тулы, высотный фейерверк будет хорошо просматриваться с территории кремля, площади Ленина, Пролетарской набережной.
А на Казанской набережной одновременно с фейерверком туляки и гости города увидят светопиротехническое шоу фонтанов.
Обратите внимание: соблюдение масочного режима обязательно!
Полную афишу праздника можно посмотреть здесь.
А откуда смотрите салют вы? Делитесь в комментариях!
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