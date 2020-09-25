Где лучше всего посмотреть фейерверк в День города

Тула с размахом отпразднует свое 874-летие.

26 сентября, в День города, в 22.00 туляков ожидает фейерверк. Он начнется сразу после концерта на площади Ленина.

Как сообщает администрация Тулы, высотный фейерверк будет хорошо просматриваться с территории кремля, площади Ленина, Пролетарской набережной.

А на Казанской набережной одновременно с фейерверком туляки и гости города увидят светопиротехническое шоу фонтанов.

Обратите внимание: соблюдение масочного режима обязательно!

Полную афишу праздника можно посмотреть здесь.

А откуда смотрите салют вы? Делитесь в комментариях!