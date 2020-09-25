В День города в Туле перекроют ряд улиц: карта

Фото из архива Myslo.

26 сентября во время празднования Дня города в Туле введут ряд ограничений для транспорта.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

с 00.00 26 сентября до 00.00 27 сентября на Пролетарской набережной города Тулы, по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;

26 сентября с 00.00 до 23.00

по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

на Крестовоздвиженской площади,

по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади,

в Денисовском переулке,

по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

по ул. Благовещенской на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка,

в Черниковском переулке.

26 сентября ограничено движение всех видов транспортных средств:

с 00.00 до 22.30 на Пролетарской набережной города Тулы;

с 8.00 до 23.00

по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,

по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

на Крестовоздвиженской площади,

по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади,

в Денисовском переулке,

по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

по ул. Благовещенской на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке;

с 21.30 до 22.30

по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Чулковского моста и путепровода,

по Чулковскому мосту и путепроводу,

по ул. Советской на участке от ул. Дзержинского до Чулковского моста и путепровода,

по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.

пассажирский транспорт

26 сентября с 21.30 до 22.30 общественный транспорт будет ходить по измененной схеме:

Автобусы:

№ 1 (пос. Горельские Выселки — Кладбище № 3) — Новомосковское шоссе — ул. Рязанская — Городской переулок- ул. Станиславского — ул. Железняка- ул. Циолковского — проспект Ленина — ул. Советская — ул. Мосина

— Новомосковское шоссе — ул. Рязанская — Городской переулок- ул. Станиславского — ул. Железняка- ул. Циолковского — проспект Ленина — ул. Советская — ул. Мосина № 2 (Московский вокзал — пос. Лихвинка) — ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная

— ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная № 3 (Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище) — заход в депо до 21.00

— заход в депо до 21.00 № 5 (Обл. роддом — мкр. Левобережный) — мкр. Левобережный — Восточный обвод — ул. Рязанская — ул. Оборонная — ул. Советская — Красноармейский пр — Московский вокзал

— мкр. Левобережный — Восточный обвод — ул. Рязанская — ул. Оборонная — ул. Советская — Красноармейский пр — Московский вокзал № 11 (Завод РТИ — пос. Октябрьский) — ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр — Московский вокзал

— ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр — Московский вокзал № 12 (Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская») — Веневское шоссе- ул. Индустриальная — ул. Каракозова ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»

— Веневское шоссе- ул. Индустриальная — ул. Каракозова ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО» № 13 (Московский вокзал — городское кладбище № 4 — ПАО «Тулачермет») — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского

— ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского № 13-а (Московский вокзал — пос. Петелино) — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино

— ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино № 16 (Областной роддом — Московский вокзал) — Мясново (з-д Торгового оборудования) -Одоевское шоссе — ул. Путейская — Московский вокзал

— Мясново (з-д Торгового оборудования) -Одоевское шоссе — ул. Путейская — Московский вокзал № 18 (ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)) — ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Советская -Красноармейский пр — Московский вокзал

— ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Советская -Красноармейский пр — Московский вокзал № 21 (ул. М. Гончары — Щегловская Засека) — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

— ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека № 24 (ул. М. Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)) — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская

— ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская № 25 (пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский областной онкологический диспансер) — пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — Московский в-л

— пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — Московский в-л № 26 (пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский) — Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

— Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский № 27-а (пос. Северный — пос. Плеханово) — пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой — ул. Володарского — Варваровский проезд — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина

— пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой — ул. Володарского — Варваровский проезд — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина № 28 (пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет») ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина

ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина № 36 (пос. Хомяково — мкр. Петровский) — мкр. Петрвский — Одоевское шоссе — ул. Путейская — Московский в-л; или Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»

— мкр. Петрвский — Одоевское шоссе — ул. Путейская — Московский в-л; или Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО» № 38 (пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный) — завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная

— завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная № 44 (Площадка — пос. Рождественский) — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — Московское шоссе

— ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — Московское шоссе 52-в (ТЦ «Макси» — д. Нижние Присады) — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады

— ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады № 71 (п. Мясново (12 проезд) — п. Ударник) — ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе" — а/д «Р — 132 — пос. Ударник» — а/д «Р-132

— ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе" — а/д «Р — 132 — пос. Ударник» — а/д «Р-132 № 72 (мкр. Северная Мыза — Московский вокзал) — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Лесная (мкр. Северная Мыза)

Маршрутки:

№ 4 (пос. Михалково — ПАО «Тулачермет») — ТРЦ «РИО» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова — (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской

— ТРЦ «РИО» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова — (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской № 9 (ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес) — ул. Мосина — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Генерала Маргелова

— ул. Мосина — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Генерала Маргелова № 12/15 (д. Морозовка — ст. «Металлург» — База № 10 (Мясново)) — ул. Мосина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова- ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова -Одоевское шоссе

— ул. Мосина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова- ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова -Одоевское шоссе № 30 (пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал) — пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская

— пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская № 32 (ул. Ушинского — Гарнизонный проезд) — ул. Ушинского — проезд М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд

— ул. Ушинского — проезд М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд № 33 (д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково) — д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»

— д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО» № 34 (пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская») — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина

— ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина № 35 (ст. Козлова Засека — пос. Михалково) — ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармеский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоосе — ул. Тихмяново — 18- проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — Балтийский пер. — Школьный проезд — пос. Михалково

— ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармеский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоосе — ул. Тихмяново — 18- проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — Балтийский пер. — Школьный проезд — пос. Михалково № 40-К (Завод РТИ — д. Бежка) — ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Мосина

— ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Мосина № 42 (пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово) — ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская -Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т-ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская

— ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская -Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т-ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская № 50 (ул. Седова — ул. Новомосковская) — ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — ул. Новомосковская

— ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — ул. Новомосковская № 51 (пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный) — ул. Мосина — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской пер. — ул. Рязанская — мкр. Левобережный

— ул. Мосина — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской пер. — ул. Рязанская — мкр. Левобережный № 54 (пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи) — ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссенйая — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина- ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Шоссенйая — ул. Советская — ул. Трудовая

— ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссенйая — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина- ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Шоссенйая — ул. Советская — ул. Трудовая № 55 (пос. Ивановские дачи — 12-й проезд (Мясново)) — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

— ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова № 58 (Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)) — ТРЦ «РИО» — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-ый проезд — ул. Карпова

— ТРЦ «РИО» — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-ый проезд — ул. Карпова № 59 (Алексинское шоссе — ул. Перекопская) — Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская

— Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская № 61 (Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)) — 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»

— 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО» № 62 (пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница) — ТРЦ «РИО» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса

— ТРЦ «РИО» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса № 63 (ул. М. Гончары — Областной кожвендиспансер) — ул. Малые Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская -Демидовская плотина — ул. Карла Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетрская) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-ый проезд Марины Расковой

— ул. Малые Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская -Демидовская плотина — ул. Карла Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетрская) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-ый проезд Марины Расковой № 64 (ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница) — ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса

— ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса № 65 (ул. М. Гончары — ст. «Металлург») — ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов

— ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов № 66 (д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкр. Петровский) с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ТРЦ «РИО»

Троллейбусы

№ 1 (М. Гончары — ст. Южная) — ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина

— ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина № 2 (ул. Курковая — ст. Южная) — ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина

— ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина № 4 (ст. Южная — пос. Горелки) — ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина

— ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина № 5 (Московский вокзал — ст. Южная) — ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина

— ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина № 6 (Московский вокзал — пос. Горелки) — ул. Курковая — ул. Октябрьская — Московское шоссе

— ул. Курковая — ул. Октябрьская — Московское шоссе № 7 ул. Курковая — Московский вокзал) — ул. Курковая — ул. Октябрьская — Московское шоссе

Трамваи: