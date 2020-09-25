Фото из архива Myslo.
В День города в Туле перекроют ряд улиц: карта
Публикуем подробную схему движения.
26 сентября во время празднования Дня города в Туле введут ряд ограничений для транспорта.
Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
с 00.00 26 сентября до 00.00 27 сентября на Пролетарской набережной города Тулы, по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;
26 сентября с 00.00 до 23.00
- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- на Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади,
- в Денисовском переулке,
- по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Благовещенской на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка,
- в Черниковском переулке.
26 сентября ограничено движение всех видов транспортных средств:
с 00.00 до 22.30 на Пролетарской набережной города Тулы;
с 8.00 до 23.00
- по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- на Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади,
- в Денисовском переулке,
- по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Благовещенской на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке;
с 21.30 до 22.30
- по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Чулковского моста и путепровода,
- по Чулковскому мосту и путепроводу,
- по ул. Советской на участке от ул. Дзержинского до Чулковского моста и путепровода,
- по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.
пассажирский транспорт
26 сентября с 21.30 до 22.30 общественный транспорт будет ходить по измененной схеме:
Автобусы:
- № 1 (пос. Горельские Выселки — Кладбище № 3) — Новомосковское шоссе — ул. Рязанская — Городской переулок- ул. Станиславского — ул. Железняка- ул. Циолковского — проспект Ленина — ул. Советская — ул. Мосина
- № 2 (Московский вокзал — пос. Лихвинка) — ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная
- № 3 (Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище) — заход в депо до 21.00
- № 5 (Обл. роддом — мкр. Левобережный) — мкр. Левобережный — Восточный обвод — ул. Рязанская — ул. Оборонная — ул. Советская — Красноармейский пр — Московский вокзал
- № 11 (Завод РТИ — пос. Октябрьский) — ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр — Московский вокзал
- № 12 (Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская») — Веневское шоссе- ул. Индустриальная — ул. Каракозова ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»
- № 13 (Московский вокзал — городское кладбище № 4 — ПАО «Тулачермет») — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского
- № 13-а (Московский вокзал — пос. Петелино) — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино
- № 16 (Областной роддом — Московский вокзал) — Мясново (з-д Торгового оборудования) -Одоевское шоссе — ул. Путейская — Московский вокзал
- № 18 (ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)) — ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Советская -Красноармейский пр — Московский вокзал
- № 21 (ул. М. Гончары — Щегловская Засека) — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
- № 24 (ул. М. Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)) — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская
- № 25 (пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский областной онкологический диспансер) — пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — Московский в-л
- № 26 (пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский) — Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
- № 27-а (пос. Северный — пос. Плеханово) — пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой — ул. Володарского — Варваровский проезд — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина
- № 28 (пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет») ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина
- № 36 (пос. Хомяково — мкр. Петровский) — мкр. Петрвский — Одоевское шоссе — ул. Путейская — Московский в-л; или Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»
- № 38 (пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный) — завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная
- № 44 (Площадка — пос. Рождественский) — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — Московское шоссе
- 52-в (ТЦ «Макси» — д. Нижние Присады) — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады
- № 71 (п. Мясново (12 проезд) — п. Ударник) — ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе" — а/д «Р — 132 — пос. Ударник» — а/д «Р-132
- № 72 (мкр. Северная Мыза — Московский вокзал) — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Лесная (мкр. Северная Мыза)
Маршрутки:
- № 4 (пос. Михалково — ПАО «Тулачермет») — ТРЦ «РИО» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова — (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской
- № 9 (ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес) — ул. Мосина — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Генерала Маргелова
- № 12/15 (д. Морозовка — ст. «Металлург» — База № 10 (Мясново)) — ул. Мосина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова- ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова -Одоевское шоссе
- № 30 (пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал) — пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская
- № 32 (ул. Ушинского — Гарнизонный проезд) — ул. Ушинского — проезд М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд
- № 33 (д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково) — д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»
- № 34 (пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская») — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина
- № 35 (ст. Козлова Засека — пос. Михалково) — ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармеский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоосе — ул. Тихмяново — 18- проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — Балтийский пер. — Школьный проезд — пос. Михалково
- № 40-К (Завод РТИ — д. Бежка) — ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Мосина
- № 42 (пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово) — ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская -Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т-ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская
- № 50 (ул. Седова — ул. Новомосковская) — ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — ул. Новомосковская
- № 51 (пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный) — ул. Мосина — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской пер. — ул. Рязанская — мкр. Левобережный
- № 54 (пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи) — ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссенйая — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина- ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Шоссенйая — ул. Советская — ул. Трудовая
- № 55 (пос. Ивановские дачи — 12-й проезд (Мясново)) — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова
- № 58 (Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)) — ТРЦ «РИО» — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-ый проезд — ул. Карпова
- № 59 (Алексинское шоссе — ул. Перекопская) — Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская
- № 61 (Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)) — 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»
- № 62 (пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница) — ТРЦ «РИО» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса
- № 63 (ул. М. Гончары — Областной кожвендиспансер) — ул. Малые Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская -Демидовская плотина — ул. Карла Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетрская) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-ый проезд Марины Расковой
- № 64 (ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница) — ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса
- № 65 (ул. М. Гончары — ст. «Металлург») — ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов
- № 66 (д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкр. Петровский) с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ТРЦ «РИО»
Троллейбусы
- № 1 (М. Гончары — ст. Южная) — ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина
- № 2 (ул. Курковая — ст. Южная) — ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина
- № 4 (ст. Южная — пос. Горелки) — ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина
- № 5 (Московский вокзал — ст. Южная) — ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина
- № 6 (Московский вокзал — пос. Горелки) — ул. Курковая — ул. Октябрьская — Московское шоссе
- № 7 ул. Курковая — Московский вокзал) — ул. Курковая — ул. Октябрьская — Московское шоссе
Трамваи:
- № 7 (Щегловская Засека -ст-н «Металлург») — ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов
- № 9 (ст-н «Металлург» — Московский вокзал) — ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
- № 10 (ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика) — ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
- № 12 (пос. Менделеевский — ул. Штыковая) — пос. Менделеевский — пр. Ленина — ул. Болдина- ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский в-л
- № 13 (ст. Металлург — пос. Менделеевский) — пос. Менделеевский — пр. Ленина — ул. Болдина- ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — Кондитерская фабрика
- № 14 (пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика) — пос. Менделеевский — пр. Ленина — ул. Болдина- ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — Кондитерская фабрика
сегодня, в 21:02, 25 381 1
сегодня, в 20:09, 37 998 1
сегодня, в 19:00, 11 542 1
сегодня, в 10:11, 90 2488 0
Другие статьи по темам
Место
Прочее