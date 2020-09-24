Тульского дальнобойщика, который грозился перекрыть Баташевский мост, обвиняют по трем статьям УК РФ

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Следователи Привокзального округа Тулы возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Ему вменяют незаконное проникновение в дом, применение насилия в отношении представителя власти неправомерное завладение автомобилем без цели хищения ( ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 318 и ч. 1 ст. 166 УК РФ.

По нашей информации, речь идет об активисте дальнобойщиков Руслане Чибисове. Источник Myslo пояснил, что сначала мужчина проник в дом своей бывшей сожительницы, которая, по его мнению, должна ему денег. В ходе конфликта досталось и матери женщины, после чего потерпевшие вызвали полицию. Чибисов забрал ключи от автомобиля экс-сожительницы и уехал в неизвестном направлении.

Полицейские связались с мужчиной, рекомендовали ему приехать в райотдел, и тот объявился на грузовике. Однако беседовать со стражами порядка он не захотел, а уехал, попутно едва не переехав участкового. Через некоторое время его всё же задержали. За неповиновение сотрудникам полиции он получил несколько суток административного ареста, которые сейчас и отбывает.