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Тульского дальнобойщика, который грозился перекрыть Баташевский мост, обвиняют по трем статьям УК РФ
youtube.com/Валерий ВОЙТКО

Тульского дальнобойщика, который грозился перекрыть Баташевский мост, обвиняют по трем статьям УК РФ

По версии следствия, мужчина проник в чужой дом, угнал машину и едва не задавил полицейского.

Следователи Привокзального округа Тулы возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Ему вменяют незаконное проникновение в дом, применение насилия в отношении представителя власти неправомерное завладение автомобилем без цели хищения ( ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 318 и ч. 1 ст. 166 УК РФ.
 
По нашей информации, речь идет об активисте дальнобойщиков Руслане Чибисове. Источник Myslo пояснил, что сначала мужчина проник в дом своей бывшей сожительницы, которая, по его мнению, должна ему денег. В ходе конфликта досталось и матери женщины, после чего потерпевшие вызвали полицию. Чибисов забрал ключи от автомобиля экс-сожительницы и уехал в неизвестном направлении. 
 
Полицейские связались с мужчиной, рекомендовали ему приехать в райотдел, и тот объявился на грузовике. Однако беседовать со стражами порядка он не захотел, а уехал, попутно едва не переехав участкового. Через некоторое время его всё же задержали. За неповиновение сотрудникам полиции он получил несколько суток административного ареста, которые сейчас и отбывает.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:54 +6
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