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Тульская область получила пробную партию вакцины против коронавируса

Тульская область получила пробную партию вакцины против коронавируса

Об этом сообщает Минздрав России.

Тульская область, как и все российские регионы, получила первые пробные партии вакцины против коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения РФ.

Вакцина под названием «Спутник V» была разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. 

В настоящий момент в обороте находятся более 27 тысяч упаковок маркированных вакцин.

Напомним, за минувшие сутки в Тульской области выявлено 30 случаев коронавируса, выздоровели 39 человек, двое скончались.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 9965 жителей, 8965 вылечились, 365 умерли.  

 

Сюжет: Коронавирус
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