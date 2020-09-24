Обзор: Как в кубковом матче «Арсенал» дожал «Салют» в серии пенальти

Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы «Арсенала».

После огненного матча в Туле против «Сочи» оружейников ждал первый этап розыгрыша Кубка России. Напомним, в этом сезоне регламент проведения турнира претерпел серьезные изменения. Стадии 1/32 и 1/16 финала заменены на элитный групповой раунд. В нем участвуют по 10 клубов от каждой лиги — РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, соответственно образуется 10 групп. В каждой по одной команде от трех лиг, матчи в один круг.

Участники:

от РПЛ — 10 клубов, с 7 по 16 место,

от ФНЛ — 10 клубов-победителей 1/64 финала,

от ПФЛ — 10 клубов, которые пройдут в своих зонах отбор.

10 победителей групп выйдут в 1/8 финала, где их будут ждать шесть участников еврокубков, и начнется обычный плей-офф.

Тульский «Арсенал» волей жребия оказался в третьей группе в компании с белгородским «Салютом» (ПФЛ) и ивановским «Текстильщиком» (ФНЛ). По регламенту обе игры оружейников пройдут на выезде. Первая состоялась в Белгороде.

Ожидаемо в гости к «Салюту» туляки отправились без ряда ведущих футболистов. Сергей Подпалый дал возможность проявить себя ребятам, которые в силу разных причин не часто играют в РПЛ. С первых минут на поле вышли Шамов, Хагуш, Григалава, Довбня, Комбаров, Кадири, Чаушич, Пантелеев, Горбатенко, Хлусевич и Аджоев.

Как и полагается, наша команда на правах явного лидера и представителя высшего элитного дивизиона с первых минут взяла мяч под контроль. Однако туляки не смогли придумать, как преимущество в классе превратить в голы. Несколько неточных ударов от Григалавы, Пантелеева, Хагуша, с десяток нереализованных угловых и полумомент с участием Аджоева — пожалуй, это всё, что увидела белгородская публика от прошлогоднего участника еврокубков и представителя элиты российского футбола.

Такой сценарий встречи явно не был по душе наставнику туляков, и сразу после первого тайма на поле вместо Хлусевича появился Ковалев. Игра заметно оживилась, а наша команда даже сумела забить. На 62-й минуте Ковалев исполнил «пас-конфетку» на Пантелеева, Владислав первым касанием принял мяч, а вторым вколотил его в сетку ворот «Салюта» — 0:1.

Но недолго музыка играла. Спустя две минуты соперник заставил ошибиться нашего футболиста в центре поля, Бурыкин вышел один на один с вратарем и аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот Шамова — 1:1. Да, такого явно никто не ждал. Но за это мы и любим футбол — каждый может обыграть каждого.

После пропущенного мяча туляки постарались взвинтить темп, насели на ворота хозяев, но полноценного штурма не получилось, в итоге матч плавно перетек в серию пенальти. Главными героями которой стали Егор Шамов и Юрий Ковалев. Наш голкипер трижды оставил свои ворота в неприкосновенности, а белорусский полузащитник уверенно реализовал шестой удар и поставил точку в этой встрече.

«Арсенал» победил «Салют» в серии пенальти 4:3 и заработал два очка, порадовав внушительный десант болельщиков из Тулы, который было слышно всю игру из гостевого сектора. Фанаты действительно были лучшими.

Теперь к выводам. Встреча с представителем третьей по силе лиги страны лишний раз доказала, что в Кубке России простых матчей не бывает, и в каждом из них нужно отдаваться на 100 процентов, иначе можно серьезно поплатиться. С точки зрения турнира для «Арсенала» ничего фатального не произошло, просто теперь нужно побеждать «Текстильщик» и выходить дальше. Что же касается самой игры, то Сергей Подпалый должен провести со своими ребятами большую работу над ошибками, чтобы в дальнейшем не зависеть от превратностей судьбы во время серии пенальти. Как эта работа будет проведена, увидим уже в двадцатых числах октября в матче с клубом из Иваново.

А пока нас всех ждет воскресный поединок чемпионата против «Ростова». Тут тоже будет нелегко, нужно побеждать, чтобы вновь не оказаться в подвале турнирной таблицы. Напомним, матч 9-го тура пройдет 27 сентября в 14.00.

«Салют» — «Арсенал» — 1:1, 3:4 по пенальти



23 сентября. Белгород. Стадион «Салют», 5750 зрителей. Судьи Иван Абросимов (Санкт-Петербург), Эдуард Шарипов (Уфа), Кирилл Шорин (Орел).



Голы: Пантелеев (62, 0:1), Бурыкин (64, 1:1).



Серия пенальти: Комбаров — 0:1, Бурыкин — 1:1, Чаушич — 1:2, Семейкин — 2:2, Горбатенко — 2:2 (вратарь), Есин — 2:2 (вратарь), Григалава — 2:2 (мимо), Дёгтев — 3:2, Пантелеев — 3:3, Ивантеев — 3:3 (вратарь), Ковалев — 3:4, Мастеров — 3:4 (мимо).



«Салют»: Герасимов, Мастеров, Семейкин, Есин, Басов, Штыпула, Бурыкин, Манаев (Матвевнин, 76), Худобко (Кучерявенко, 89), Грибанов (Ивантеев, 52), Дёгтев.



«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Довбня (Сокол, 67), Григалава, Хагуш, Мохаммед, Чаушич, Пантелеев, Горбатенко, Хлусевич (Ковалев, 46), Аджоев (Минаев, 58).



Предупреждения: Ивантеев (80), Матвевнин (90+).