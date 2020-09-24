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В Новомосковске подросток на машине брата сбил трех пешеходов
Фото: соцсети.

В Новомосковске подросток на машине брата сбил трех пешеходов

Пострадавшим повезло выжить.

Как стало известно Myslo, в минувшие выходные на ул. Молодежной в Новомосковске автомобиль ВАЗ-2110 сбил трех пешеходов.
 
По предварительной информации, машина вылетела с дороги на стоявших рядом с ночным заведением людей. После наезда на пешеходов ВАЗ врезался в стену автомойки.
 
Стоит отметить, что в настоящее время в новомосковских пабликах распространяется информация о том, что за рулем якобы находился «сын непростого человека» и поэтому случай пытаются замять. Однако в региональном УГИБДД это опровергли. 
 

 
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло 20 сентября в 4.55. Предполагается, что владелец автомобиля отдыхал в кафе, а его младший 17-летний брат самовольно взял ключи от машины, решив прокатиться.
 
Непосредственно на месте происшествия медицинскую помощь оказали 32-летней женщине. Впоследствии в больницу обратились двое 24-летних мужчин, но госпитализация им не потребовалась.
 
В отношении несовершеннолетнего возбуждено административное дело по ст. 12.24 КоАП (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:10 +1
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