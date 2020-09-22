новости
новости
Регистрация
Из-за коронавируса в Туле на карантин закрыли женский монастырь

Из-за коронавируса в Туле на карантин закрыли женский монастырь

Речь идет о Богородице-Рождественском монастыре в Горелках.

В Туле на карантин из-за коронавируса закрыли женский монастырь.

Речь идет о Богородице-Рождественском монастыре в Горелках.

Об этом Myslo сообщили служащие монастыря.

Напомним, сегодня стало известно о случаях COVID-19 в нескольких школах Пролетарского района.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 9903 жителя региона, 8890 человек выздоровели, 361 скончался.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:48 +1
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаГорелкихрамкоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские дрифтеры устроили хоровод вокруг машины ДПС: «Руки прочь! Это наше хобби!»
Тульские дрифтеры устроили хоровод вокруг машины ДПС: «Руки прочь! Это наше хобби!»
В Туле выступит лирик Тёма Artemov
В Туле выступит лирик Тёма Artemov
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.