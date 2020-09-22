Из-за коронавируса в Туле на карантин закрыли женский монастырь
Речь идет о Богородице-Рождественском монастыре в Горелках.
В Туле на карантин из-за коронавируса закрыли женский монастырь.
Речь идет о Богородице-Рождественском монастыре в Горелках.
Об этом Myslo сообщили служащие монастыря.
Напомним, сегодня стало известно о случаях COVID-19 в нескольких школах Пролетарского района.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 9903 жителя региона, 8890 человек выздоровели, 361 скончался.
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