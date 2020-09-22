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Тульские дрифтеры устроили хоровод вокруг машины ДПС: «Руки прочь! Это наше хобби!»

Тульские дрифтеры устроили хоровод вокруг машины ДПС: «Руки прочь! Это наше хобби!»

Это видео облетело все местные паблики. Myslo поговорил с участниками событий и выяснил подробности.

«Это альтернатива алкоголю и наркотикам, своего рода спорт», — так отзываются о своем хобби тульские дрифтеры. В субботу на парковке строительного супермаркета «Леруа Мерлен» они устроили показательные выступления своих прокачанных тачек. На шум приехали инспекторы ДПС, и многочисленные зрители «закружили» служебное авто в хороводе.
 

Myslo пообщался с участниками событий. Они рассказали, что хоровод — своеобразная защита дрифтеров от «неприятных разговоров» с гаишниками.
 
– Как говорится, один за всех и все за одного! Да и забавно это. По итогу полицейские попросили нас разойтись, потому что слишком шумно. Через 15 минут мы разъехались. Раздражает, что люди, посмотрев видео, не уловили суть и осуждают нас на ровном месте. Ребята тратят время и деньги, чтобы прокачать свою «ласточку», довести до идеала и просто покататься с единомышленниками. Кто-то увлекается рисованием, фотографией, а у них хобби — собрать тачку своей мечты и таким образом показать её, — рассказала Myslo одна из участниц событий.
 
Автолюбители говорят, если бы у них было специально отведенное место для дрифта, они только там бы и собирались.
 
 

Друзья, а что вы думаете об этой ситуации? Нужно ли тульским дрифтерам выделить специальное место для «выступлений»?

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:09 −9
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