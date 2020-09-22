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В двух школах Пролетарского округа Тулы зафиксирован COVID-19

В двух школах Пролетарского округа Тулы зафиксирован COVID-19

Речь идет о Центрах образования №22 и №25.

В редакцию Myslo обратились сразу несколько читателей, сообщивших о зафиксированных случаях коронавируса в общеобразовательных учреждениях – Центрах образования №22 и №25.

Туляков беспокоит, что школы продолжают работу и не закрываются на карантин.

– Заболевшие, конечно, сейчас изолированы, но что, если они успели заразить кого-то, кто бессимптомно перенесет коронавирус? Вдруг это всё закончится вспышкой болезни? В школах была проведена дезинфекция, и педагоги вроде бы обследованы, но...

Напомним, в Тульской области за сутки зафиксирован 31 случай коронавируса и подтверждены два летальных исхода, выздоровел 41 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 9903 жителя региона, 8890 человек выздоровели, 361 скончался.

Сюжет: Коронавирус
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