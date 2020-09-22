В Туле выступит лирик Тёма Artemov
25 сентября в тульском рок-клубе M2 выступит совершенно новый проект автора и музыканта Владимира Артёмова. Начало в 19.30.
Проект был создан в 2019 году. В этом же году вышел первый альбом «ТЕЛОМЕРАЗА».
Мелодизм песен несомненный привлекательный посыл для слушателя. Музыкант ARTEMOV, как исполнитель и автор песен участвовал во многих творческих формированиях и группах. Выступал на известных фестивалях и концертных площадках.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
-
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
-
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
-
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
-
Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00