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В Туле выступит лирик Тёма Artemov

В Туле выступит лирик Тёма Artemov

25 сентября в тульском рок-клубе M2 выступит совершенно новый проект автора и музыканта Владимира Артёмова. Начало в 19.30.

Проект был создан в 2019 году. В этом же году вышел первый альбом «ТЕЛОМЕРАЗА».
 
Мелодизм песен несомненный привлекательный посыл для слушателя. Музыкант ARTEMOV, как исполнитель и автор песен участвовал во многих творческих формированиях и группах. Выступал на известных фестивалях и концертных площадках.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 14:32 0
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