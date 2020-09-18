В Тульской области 31 новый случай COVID-19

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвержден 31 случай COVID-19, выздоровели 37 человек, скончался один.

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, с начала пандемии коронавирусом заразились 9779 жителей региона, 8759 выздоровели, 354 умерли.

За минувшие сутки ситуация в российских регионах такова: