В Тульской области 31 новый случай COVID-19
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвержден 31 случай COVID-19, выздоровели 37 человек, скончался один.
Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, с начала пандемии коронавирусом заразились 9779 жителей региона, 8759 выздоровели, 354 умерли.
За минувшие сутки ситуация в российских регионах такова:
сегодня, в 09:47, 24 910 1
вчера, в 10:35, 9 2038 -2
16 сентября, в 16:33, 22 2085 -4
16 сентября, в 10:37, 14 2427 -1
Другие статьи по темам
Место