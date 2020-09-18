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С Казанской набережной увезли онлайн-дверь
Фото из архива Myslo.

С Казанской набережной увезли онлайн-дверь

Вместо нее временно установили другую.

С Казанской набережной Тулы увезли интерактивную онлайн-дверь, которая соединяла наш город с Москвой. Как пояснили Myslo в пресс-службе ПАО «Ростелелеком», устройство забрали на доработку и планируют вернуть на место после празднования Дня города.

Пока же на набережной временно установили мобильную дверь, оформленную в виде башни Тульского кремля. При фиксировании на экране улыбки посетителя устройство выдаст красочную памятную открытку о 500-летии Тульского кремля.

 

Напомним, интерактивная онлайн-дверь на Казанской набережной была торжественно установлена в октябре 2019 года. «Портал» вызвал противоречивые мнения туляков.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:53 +7
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