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Тульская школа закрыта на карантин – у преподавателей коронавирус
Школьное отделение Центра образования №53 в поселке Иншинский перешло на дистанционный формат обучения.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в связи с получением положительного результата теста на коронавирус у нескольких педагогов школы, входящей в состав Центра, в здании организовали дополнительные противоэпидемические мероприятия.
На основании предписания Роспотребнадзора все сотрудники школы сдали анализы на COVID-19 и направлены на самоизоляцию.
В целях безопасности учащихся в течение двух недель процесс обучения будет организован в дистанционной форме.
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