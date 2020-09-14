Тульская школа закрыта на карантин – у преподавателей коронавирус

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Школьное отделение Центра образования №53 в поселке Иншинский перешло на дистанционный формат обучения.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в связи с получением положительного результата теста на коронавирус у нескольких педагогов школы, входящей в состав Центра, в здании организовали дополнительные противоэпидемические мероприятия.

На основании предписания Роспотребнадзора все сотрудники школы сдали анализы на COVID-19 и направлены на самоизоляцию.

В целях безопасности учащихся в течение двух недель процесс обучения будет организован в дистанционной форме.