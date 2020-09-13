Погода 14 сентября в Туле: облачно и небольшой дождь

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14 сентября на территории Тульской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами возможен небольшой дождь.

По данным МЧС региона, ветер будет западный и северо-западный скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+19ºС. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.