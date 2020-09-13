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В Туле сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями трамваев

В Туле сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями трамваев

Им напоминают о безопасности дорожного движения.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, проводят профилактические мероприятия с водителями трамваев. Цель таких бесед — напомнить о безопасности дорожного движения.
 
«С началом учебного года каждому, кто управляет транспортным средством, важно не забывать об увеличении количества детей на дорогах. Об этом полицейские тоже побеседовали с водителями трамваев», — отметили в ГИБДД.
 
Напомним, в период с 20 августа по 2 сентября этого года в Туле произошли несколько серьезных ДТП с трамваями.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:57 +7
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