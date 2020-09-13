В Туле сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями трамваев

Им напоминают о безопасности дорожного движения.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, проводят профилактические мероприятия с водителями трамваев. Цель таких бесед — напомнить о безопасности дорожного движения.

«С началом учебного года каждому, кто управляет транспортным средством, важно не забывать об увеличении количества детей на дорогах. Об этом полицейские тоже побеседовали с водителями трамваев», — отметили в ГИБДД.