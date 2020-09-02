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В Туле на ул. Тимирязева трамвай врезался в Chevrolet
Фото из группы "ЧП Тула".

В Туле на ул. Тимирязева трамвай врезался в Chevrolet

В ДТП пострадал мужчина.

2 сентября в 8.15 в Туле на улице Тимирязева произошло ДТП. По предварительным данным, 35-летняя женщина, управляя трамваем, врезалась в попутный автомобиль Chevrolet Niva.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал 42-летний водитель Chevrolet. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Обстоятельства аварии выяснят сотрудники ГИБДД.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:13 0
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