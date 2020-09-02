Фото из группы "ЧП Тула".
В Туле на ул. Тимирязева трамвай врезался в Chevrolet
В ДТП пострадал мужчина.
2 сентября в 8.15 в Туле на улице Тимирязева произошло ДТП. По предварительным данным, 35-летняя женщина, управляя трамваем, врезалась в попутный автомобиль Chevrolet Niva.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал 42-летний водитель Chevrolet. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
Обстоятельства аварии выяснят сотрудники ГИБДД.
Другие статьи по темам
Место
Прочее