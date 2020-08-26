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В Туле трамвай собрал два автомобиля
Фото: Alex K. и Анатолий

В Туле трамвай собрал два автомобиля

Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщил Myslo очевидец, утром 26 августа на ул. Тимирязева в Туле произошло серьезное ДТП. Напротив дома № 101-А столкнулись трамвай и два автомобиля.
 
По положению транспортных средств можно предположить, что Toyota остановился для поворота налево (на фото видно, что у авто повернуты колеса), за ней притормозил Renault и в этот момент в последний врезался трамвай. После столкновения трамвай проехал под горку еще около 50−70 метров, а Renault развернуло на 180 градусов.
 
На момент публикации новости участники ДТП ожидали сотрудников Госавтоинспекции. По данным регионального ГИБДД, информации о пострадавших пока не поступало.
 
Напомним, 20 августа в центре Тулы произошло аналогичное массовое ДТП с трамваем. Момент столкновения попал на видеорегистратор одного из автомобилей.
 

 
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В Туле столкнулись трамвай и два автомобиля, Фото: 1
В Туле столкнулись трамвай и два автомобиля, Фото: 2
В Туле столкнулись трамвай и два автомобиля, Фото: 3
В Туле столкнулись трамвай и два автомобиля, Фото: 4
В Туле столкнулись трамвай и два автомобиля, Фото: 5
В Туле столкнулись трамвай и два автомобиля, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:49 +7
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