В Туле трамвай собрал два автомобиля

Фото: Alex K. и Анатолий

Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщил Myslo очевидец, утром 26 августа на ул. Тимирязева в Туле произошло серьезное ДТП. Напротив дома № 101-А столкнулись трамвай и два автомобиля.

По положению транспортных средств можно предположить, что Toyota остановился для поворота налево (на фото видно, что у авто повернуты колеса), за ней притормозил Renault и в этот момент в последний врезался трамвай. После столкновения трамвай проехал под горку еще около 50−70 метров, а Renault развернуло на 180 градусов.

На момент публикации новости участники ДТП ожидали сотрудников Госавтоинспекции. По данным регионального ГИБДД, информации о пострадавших пока не поступало.